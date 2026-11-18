Boca se enfrentará este sábado a Atlético Mineiro de Brasil, por la final de la Copa Sudamericana, y su director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tendría el equipo definido a excepción de un lugar en la delantera.

El arquero será el colombiano Álvaro Montero, quien, luego de un complicado inicio, consiguió afianzarse bajo los tres palos del "Xeneize". La defensa ya sale prácticamente de memoria, con Lautaro Blanco y Leandro Lozano como laterales y Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo en la zaga central. En lo que respecta a la mitad de la cancha, tienen su lugar asegurado Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Además, Milton Delgado dirá presente sin problemas luego de que el club confirmara que los estudios por el golpe de este martes en una de sus rodillas dieron bien.

Finalmente, en la delantera jugarán el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel, aunque resta confirmar quien será el tercero en aquel sector de la cancha. Acá es cuando se abre un interesante abanico de posibilidades entre el los jóvenes Tomás Aranda y Leonel Flores, además de Alan Velasco.

Aranda se caracteriza su juego mucho más creativo, que puede sacar de serios aprietos al "Xeneize" si las cosas se complican. Sin embargo, está recién recuperado de una grave lesión y recién en las últimas semanas empezó a sumar rodaje.

Flores fue la gran aparición de Boca en este segundo semestre, con características de un típico extremo con mucha calidad en el uno contra uno y una buena cantidad de goles; incluso fue convocado por Lionel Scaloni para debutar con la Selección argentina en la fecha FIFA de octubre. Pero en las últimas semanas su nivel cayó bastante y fue perdiendo terreno.

Finalmente, Velasco puede ofrecer un juego más asociativo y así ser un nexo entre el mediocampo y el ataque, aunque la falta de claridad en el último tercio de la cancha y su poca efectividad para convertir le podría jugar en contra.