En ese escenario se inscribe La Reserva, un desarrollo residencial ubicado en el sector del Alfar que contempla módulos constructivos de planta baja y tres pisos sobre un predio de aproximadamente seis hectáreas. Una propuesta que busca adaptarse a las características del terreno e integrar arquitectura, naturaleza y desarrollo urbano en la costa sur marplatense, preservando los pinos marítimos, las acacias y los tamariscos que forman parte de la identidad vegetal del entorno y ocupan un lugar central en la propuesta de conservación y puesta en valor del paisaje costero.

El proyecto incorpora además servicios y cocheras soterrados, una decisión que permite reducir la presencia de infraestructura en superficie y favorecer la integración con el entorno.

En materia urbanística, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires convalidó la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, la cual otorga indicadores para la realización del proyecto, pasando además por las distintas áreas como ADA y Ministerio de Medio Ambiente lo que otorga el marco correspondiente de planificación previsto para el desarrollo.

Más allá de su propuesta residencial, La Reserva representa una oportunidad para dinamizar la actividad económica, movilizar la industria de la construcción, generar empleo y acompañar el desarrollo de infraestructura en una zona con potencial de crecimiento.

El desafío es pensar una Mar del Plata que siga creciendo, que atraiga inversiones y que preserve aquello que la hace única: vivir donde el mundo elige ir de visita.