Un hombre y su hija de seis años perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda para reconstruir su hogar

Lo que había comenzado como un día de alegría terminó convirtiéndose en una pesadilla para Gabriel y su hija Almendra, de apenas seis años. Hacía poco habían comprado una colchón de dos plazas, una ilusión que compartían porque hasta entonces dormían en una cucheta. Con mucha felicidad, habían armado la cama y preparado la habitación para disfrutar de ese nuevo espacio.

Pero, mientras estaban en la planta baja de la vivienda ordenando el comedor, algo inesperado cambió sus vidas. Gabriel comenzó a sentir olor a quemado. Al subir las escaleras, encontró humo y fuego en el dormitorio. Sin perder tiempo, le gritó a Almendra que saliera de la casa. La pequeña logró ponerse a salvo y su papá salió rápidamente a buscar ayuda.

1. Gabriel y Almendra lograron salir de la vivienda antes de que el fuego avanzara.

"Me fui a la casa de al lado para que se queden con Almendra y pregunté si tenían extintores", recordó en diálogo con 0223.

Y los vecinos no dudaron en responder. En cuestión de minutos, varios salieron a ayudar y llegaron a reunir seis matafuegos para intentar apagar el incendio. También arrojaron baldes de agua, pero las llamas ya habían avanzado sobre la madera de la planta alta y el fuego se había extendido demasiado. Finalmente, fueron los bomberos quienes lograron controlar el incendio.

El dormitorio quedó completamente destruido por el incendio.

El fuego provocó daños totales en el dormitorio y destruyó prácticamente todo lo que había allí. Gabriel perdió la cama que tanto esperaban, toda su ropa, zapatillas que había comprado ese mismo día, juguetes de Almendra y hasta su computadora.

Entre las pérdidas materiales también quedaron atrás muchas de las pequeñas cosas que forman parte de la vida cotidiana de una familia y que, de un momento a otro, deberán intentar recuperar.

Los vecinos se acercaron con seis matafuegos para intentar controlar las llamas.

Sin embargo, en medio de semejante angustia, hubo algo que Gabriel y su hija no perdieron: el acompañamiento de sus vecinos, que estuvieron presentes desde el primer momento y demostraron que la solidaridad puede aparecer cuando más se necesita.

Hoy, Gabriel y Almendra necesitan la colaboración de quienes puedan darles una mano para reconstruir su hogar y recuperar las cosas básicas para volver a empezar.

La cama nueva que tanto esperaban quedó reducida a cenizas.

Cualquier aporte, ya sea con materiales, muebles, ropa, elementos para la casa o una colaboración económica, será de enorme ayuda. "Con mi hija necesitamos, si alguien tiene una heladera, aunque sea rota, para poder mandarla a arreglar. También estamos necesitando colchones y una cama, porque se nos prendió fuego todo eso", indicó.

Quienes deseen colaborar se pueden comunicar con Gabriel al 2236032128 o enviar dinero al alias: Lirant3 a nombre de César Gabriel Aybar.