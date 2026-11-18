Esta etapa contempla la instalación de más de 9.000 metros de cañerías y permitirá incorporar al sistema 11 nuevas perforaciones.

Obras Sanitarias (Osse) informó el avance de la segunda etapa del Acueducto Oeste, una obra estratégica para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable de Mar del Plata, que demanda una inversión de $7.000 millones y permitirá sumar nuevas fuentes de captación para mejorar la capacidad operativa del servicio.

En ese marco, el presidente de la entidad, Tomás Amato, recorrió el sector de Colonia Barragán donde se ejecutan los trabajos, acompañado por integrantes de los equipos técnicos de la empresa, para supervisar el desarrollo de las tareas y conocer el progreso de esta nueva instancia de intervención.

Los trabajos se retomaron el 5 de octubre y actualmente comprenden el traslado de cañerías, el fusionado de los tubos, las excavaciones y la instalación de nuevos conductos. Esta etapa prevé la colocación de más de 9.000 metros de cañería, una infraestructura que permitirá vincular 11 perforaciones ya construidas e incorporarlas progresivamente al sistema de distribución.

Los trabajos son financiados mediante el aporte de los vecinos de Mar del Plata.

La ejecución de esta obra representa un paso fundamental para ampliar y fortalecer la infraestructura de captación de agua, incrementar la disponibilidad de recursos para el abastecimiento y brindar mayor capacidad de respuesta ante las demandas actuales y futuras de la población.

Planificación estratégica con proyección al 2035

“El Acueducto Oeste forma parte del Plan Director de Expansión y Mejoramiento Operativo del Servicio de Agua 2026-2035, una planificación integral que proyectamos con las intervenciones necesarias para acompañar el desarrollo urbano, optimizar el funcionamiento del sistema y desarrollar un servicio de agua con mayor capacidad y sustentabilidad”, destacó el líder del organismo.

La obra se financia íntegramente con fondos propios de Osse, generados a partir de los recursos que los vecinos abonan mediante el pago de sus facturas. De esta manera, el aporte de la comunidad al sostenimiento de los servicios sanitarios vuelve a la ciudad en forma de inversiones, infraestructura y mejoras concretas para fortalecer la prestación.