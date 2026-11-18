Residentes de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, Caba y Nación, acompañados por un grupo de pacientes, realizaron este miércoles una ruidosa protesta en un tramo de la ruta 88, en reclamo por una recomposición salarial y que se respeten sus derechos básicos como trabajadores.

Frente al ingreso al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), ubicado sobre la ruta, las residentes Brenda Villalba y Antonella Ferraro Bogan advirtieron que solo en Mar del Plata, hay profesionales que no solo cobran poco sino que no cuentan con vacaciones pagas, ART o aguinaldo.

“En nuestro caso, que dependemos de Nación, nos cambiaron el reglamento dos años seguidos y algunos con cuatro tipos de contratos de trabajo. Quienes entraron a partir del año pasado son becarios. Entonces, no tienen derecho de aguinaldo, no tienen licencia, no tienen bonos, no tienen un montón de derechos que nosotros lo tenemos garantizado por el contrato”, alertó en diálogo con 0223.

Las trabajadoras de la salud, que atienden en el Inareps a pacientes internados, ambulatorios, pediátricos y adultos, estimaron que solo en ese edificio hay 60 colegas, entre jefes y residentes por servicio. “En el Higa y en el Materno estamos hablando de entre 300 a 500 residentes de todas las disciplinas”, estimó.

“Acá no hay estudiantes. Somos todos profesionales recibidos, estamos matriculados, pagamos para ejercer, atendemos a la par de la gente que está en el hospital. Entendemos que merecemos esos derechos que en un momento los tuvimos y que ahora no los tenemos más”, concluyó.