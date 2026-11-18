Los interesados en adquirir su tarjeta para participar en el evento deben comunicarse al 2235972201.

La solidaridad y el diseño local se reunirán en una nueva cita con un propósito noble: la Fundación Sol Más Sonrisas anunció la realización de Té, desfile benéfico programado para el próximo 29 de noviembre a las 16:30 horas en Falucho 4456.

El evento promete una tarde cálida y distendida, pensada para disfrutar de una rica merienda, múltiples sorpresas y desfile del showroom de Graciela Escurra. Lejos de ser solo un encuentro social, cada tarjeta, que cuenta con un valor de $30.000, constituye un eslabón fundamental para transformar la realidad de cientos de vecinos de General Pueyrredon.

El objetivo central de esta edición es recaudar los fondos necesarios para adquirir el equipamiento y los insumos que permitirán poner en marcha la campaña de atención bucal gratuita para el año 2027.

La entidad se encarga de realizar controles y atenciones odontológicas en los barrios de la ciudad.

Desde la organización detallaron que la meta es descentralizar la asistencia para llevar consultorios móviles y profesionales directamente a los barrios, garantizando cobertura en salud bucodental a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que más lo necesitan.

Este nuevo desafío se suma al recorrido de la entidad con base en Mar del Plata, que ya ha demostrado su compromiso territorial a través de campañas previas de recolección de cepillos de dientes y talleres de educación preventiva en diversas comunidades escolares.

Aquellos interesados en adquirir su tarjeta para colaborar con esta causa, disfrutar de una tarde diferente y sumarse al propósito de lograr que más personas puedan volver a sonreír, pueden comunicarse a través de las vías de contacto habituales de la institución, al 2235972201.

Una misión que transforma realidades

Fundada en 2018, la Fundación Sol Más Sonrisas nació con la convicción profunda de que la salud bucodental es un derecho y no un privilegio. Desde entonces, el equipo de profesionales y voluntarios sostiene una premisa clara: la falta de atención odontológica no solo genera dolor físico, sino que condiciona la forma en que las personas se expresan, se vinculan y transitan su vida cotidiana, una problemática que suele arraigarse en la infancia y agravarse con los años.

También han realizado colectas de cepillos que fueron donados a grupos vulnerables.

Las estadísticas respaldan la urgencia de estas acciones. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las patologías bucales afectan a cerca de 3.500 millones de personas en todo el mundo, calculándose que 514 millones de niños padecen caries en sus dientes temporales. Frente a este panorama, desde la fundación remarcan que “toda persona, cualquiera sea su etapa biológica, tiene derecho a una salud bucal de excelencia”.

El camino recorrido avala el impacto de su labor: gracias al trabajo articulado con la Municipalidad de General Pueyrredon, los programas educativos dictados en escuelas, sociedades de fomento y casas del niño ya han alcanzado a más de 500 chicos y chicas, sembrando conciencia sobre el cuidado de su dentición.