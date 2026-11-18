El Concejo Deliberante comenzó el tratamiento del Presupuesto 2027 con una metodología similar a la aplicada durante el ejercicio anterior.

El tratamiento del Presupuesto 2027 comenzó en el Concejo Deliberante con una discusión sobre la metodología que se utilizará para analizar las proyecciones económicas del gobierno municipal. Al igual que ocurrió durante el debate del ejercicio anterior, el oficialismo logró imponer un esquema de trabajo que excluye las exposiciones presenciales de los funcionarios del Ejecutivo y establece que las consultas de los concejales deberán canalizarse por escrito.

La propuesta fue presentada por Marcelo Cardoso, presidente de la Comisión de Hacienda y representante del Pro, quien planteó la necesidad de organizar el análisis de los expedientes mediante un mecanismo que permita ordenar las consultas y garantizar la participación de todos los bloques políticos.

Marcelo Cardoso, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió el mecanismo de consultas por escrito para ordenar el análisis presupuestario.

En concreto, propuso que los concejales presenten sus preguntas y pedidos de información por escrito, con fecha límite hasta el miércoles 25 de noviembre inclusive. Una vez reunidas, las consultas serán remitidas al Ejecutivo para que los funcionarios correspondientes elaboren las respuestas.

"Como lo hicimos durante el presupuesto anterior, es importante establecer una metodología de trabajo que permita ordenar el análisis de estos expedientes y garantizar la participación de todos los bloques políticos", argumentó Cardoso. Además, sostuvo que el mecanismo "no busca limitar a los concejales, sino organizar el trabajo".

La modalidad encontró el rechazo de sectores de la oposición. La concejal de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, manifestó su desacuerdo y reclamó que los funcionarios concurran personalmente a la comisión para explicar los números y responder las inquietudes de los ediles. "No estamos de acuerdo con la metodología, sino que tienen que venir los funcionarios, sobre todo si están seguros con lo que están diciendo", planteó.

La oposición cuestionó la metodología aprobada y advirtió que restringe el debate y el acceso de la ciudadanía a la información sobre las cuentas municipales.

En la misma línea, Eva Ayala (Acción Marplatense) cuestionó el esquema por entender que restringe las posibilidades de debate y limita el acceso de la ciudadanía a la información sobre el presupuesto municipal.

Finalmente, la metodología propuesta por Cardoso fue respaldada por el Pro, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. De esta manera, el análisis del Presupuesto 2027 avanzará mediante un intercambio de preguntas y respuestas por escrito, sin que esté prevista la exposición presencial de los funcionarios municipales ante los concejales.