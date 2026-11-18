Justo Fernando Barrientos fue encontrado culpable de provocar el incendio donde vivían las cuatro mujeres.

La Justicia condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos, el hombre de 70 años acusado de provocar el incendio intencional en un hotel de Barracas que mató a tres mujeres lesbianas en mayo del 2024.

El fallo acaba de reconocer que el ataque estuvo motivado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas y que constituyó un crimen de extrema violencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 consideró a Barrientos responsable de los homicidios agravados de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y del intento de homicidio de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente.

Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, las tres víctimas fatales del ataque lesbodiante.

Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander dictaron la condena por unanimidad. Incluyó los agravantes de ensañamiento, alevosía, odio a la orientación sexual de las víctimas y utilización de un medio idóneo para provocar un peligro común.

La sentencia fue recibida con alivio y emoción por familiares, organizaciones sociales, movimientos feministas y colectivos de la diversidad que acompañaron todo el proceso judicial y reclamaron justicia durante todo este tiempo.

Crímenes de odio

El hecho ocurrió el 6 de mayo del 2024 en la habitación de un hotel ubicado en la calle Olavarría al 1600. Según quedó acreditado en el juicio, Barrientos ingresó al lugar donde dormían las cuatro mujeres y arrojó una sustancia combustible encendida sobre el colchón.

El incendio se propagó rápidamente y cuando las víctimas intentaron escapar, el agresor habría impedido que salieran de la habitación.

Colectivos de la diversidad acompañaron el desarrollo del juicio.

Pamela Cobbas, de 52 años, murió el 6 de mayo; Mercedes Figueroa, de 43, falleció dos días después, y Andrea Amarante, de 42, murió el 12 de mayo como consecuencia de las graves quemaduras. Sofía Castro Riglos también sufrió lesiones, pero logró sobrevivir tras permanecer internada por semanas.

En el juicio distintos testigos relataron situaciones de hostigamiento, insultos y discriminación por parte del acusado hacia las cuatro mujeres por su orientación sexual, lo que fue central para acreditar el crimen de odio. Antes de conocer el veredicto, el acusado manifestó: "Yo me siento inocente, solo eso".

El tribunal también dispuso que se obtenga su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 19 de febrero de 2027.