El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal este miércoles 18 de noviembre, en una jornada marcada por el bajo volumen de operaciones y una mayor intervención compradora del Banco Central (Bcra).

El dólar mayorista aumentó $7,50 y cerró en $1.559,50. En lo que va de noviembre, el tipo de cambio mayorista avanzó $25,50, equivalente al 1,7%. No obstante, desde comienzos de 2026 acumula un incremento de apenas 7,2%, frente a una inflación de 26,3% hasta octubre, lo que refleja una apreciación real del peso frente al dólar.

Mientras tanto, el minorista avanzó $5 hasta los $1.530 para la compra y $1.580 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el tipo de cambio minorista promedio que realiza el Bcra opera en torno a $1.580,161, de acuerdo al relevamiento diario que realiza la autoridad monetaria.

En el segmento informal, el dólar blue avanza $25 y cotiza en $1.610 para la compra y a $1.630, un nuevo máximo nominal. De esta manera, la brecha respecto del mayorista se ubica en torno al 4,5%.

El dólar CCL cerró a $1.719,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 10.2%. El dólar MEP cerró a $1.622,89 y la brecha con el dólar oficial es de 4.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.054. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.715,30.