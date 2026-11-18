Tiene 12 gatos que invaden su patio y ella le devuelve los excrementos a su vecino por encima de la medianera

Una disputa vecinal por la presencia de animales terminó en un conflicto que lleva cerca de dos años sin solución. Una mujer denunció que los gatos de su vecino ingresan constantemente a su propiedad, hacen sus necesidades y dejan el patio en condiciones que afectan la higiene del lugar.

Cansada de limpiar los excrementos y soportar los olores, la vecina decidió tomar una drástica medida: juntar las heces que encuentra en su terreno y arrojárselas nuevamente al dueño de los animales por encima de la medianera.

El episodio ocurrió en el barrio Rosendo López de Bahía Blanca. La mujer, identificada como Andrea, contó su situación: "Yo me levanto a la mañana y están todos los gatos acá en mi patio. Hacen sus necesidades y queda un olor a pis impresionante. Estoy cansada".

Según explicó, el vecino tiene alrededor de 12 gatos que circulan libremente por las propiedades linderas. Además de ensuciar el jardín, los animales se meten en las canaletas de su vivienda, lo que la obliga a realizar tareas de limpieza de manera recurrente.

Andrea recordó que el conflicto comenzó hace aproximadamente dos años, cuando presentó un reclamo ante el área municipal de Zoonosis. En aquel momento, el problema también involucraba la presencia de gallinas en la propiedad del hombre. Tras la intervención del área, los animales de granja fueron retirados, pero la situación con los felinos continuó.

"Yo tengo un patio enorme, lo mantengo, corto el pasto y lo limpio. Mis hijos no pueden jugar acá a la pelota. Es indignante tener que limpiar los excrementos de animales que no son míos", cuestionó.

La falta de respuestas y el desgaste por la situación llevaron a la mujer a comenzar a devolverle a su vecino los desechos que encuentra en su terreno. Una conducta que sumó un nuevo capítulo a la disputa: según contó, el hombre amenazó con denunciarla por arrojarle los excrementos.

"Si me hace una denuncia, me hace un favor, para ver si toman medidas", respondió Andrea, quien sostiene que lleva demasiado tiempo intentando resolver el problema sin obtener una solución definitiva.

Por último, la vecina aclaró que nunca contempló lastimar a los animales, pese al malestar que le genera la situación. Incluso contó que algunos conocidos le sugirieron envenenarlos, una alternativa que rechazó.

Mientras tanto, la propuesta de mediación municipal aparece como una posible vía para destrabar un enfrentamiento que, después de dos años, sigue sin encontrar una salida.