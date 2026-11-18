La inflación mayorista en lo que va del 2026 acumuló una suba de 24,8% en los primeros diez meses. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un incremento de 1,6% en octubre respecto de septiembre.

De acuerdo con el informe del organismo, el aumento mensual estuvo explicado por una suba de 1,6% en los productos nacionales y de 0,9% en los importados. Dentro de los primeros, los productos manufacturados registraron un incremento de 1,8%, mientras que los productos primarios avanzaron 1,1%; sin cambios la energía eléctrica.

Según consigna la Agencia Dib, entre los rubros que más incidieron en la variación del índice general se destacaron los productos refinados del petróleo, con un aporte de 0,58 puntos porcentuales; las sustancias y productos químicos, 0,21; el petróleo crudo y gas, 0,19; los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, 0,08, y los productos agropecuarios, 0,06.

En la comparación mensual por sectores, los productos refinados del petróleo encabezaron los aumentos, con una suba de 4,6%. También se registraron incrementos en cuero, artículos de marroquinería y calzado (2,3%), sustancias y productos químicos (2,2%), madera y productos de madera (2,2%) y papel y productos de papel (1,9%).

En sentido contrario, los productos pesqueros registraron una caída de 0,3%, mientras que máquinas y equipos bajaron 0,1%. Los precios de la energía eléctrica y del tabaco no mostraron variaciones durante octubre. En el rubro alimentos y bebidas, el incremento fue de 0,5%.

El Indec también informó que el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, aumentó 1,5% en octubre, acumuló un alza de 24% en el año y registró una variación interanual de 28,3%. Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide los valores de la producción local y excluye los productos importados, avanzó 1,5% en el mes, 24,5% desde diciembre y 29,2% en los últimos doce meses.

En la medición acumulada de 2026, dentro del IPIM sobresalieron los aumentos de petróleo crudo y gas (80,2%), energía eléctrica (54,6%) y productos refinados del petróleo (40,4%). En tanto, los productos importados registraron una suba de 13,1% en los primeros diez meses del año.

El gobierno tomó nota de la buena noticia y fue replicada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía “Toto” Caputo, luego de unos meses en que luego del 0,8% de julio, en agosto subió al 2,1%, en septiembre saltó al 3,2% y este mes cayó a la mitad.