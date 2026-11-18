Como parte del proceso, Anmat inició un sumario sanitario contra la firma y quienes estén a cargo de su dirección técnica.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución del Gel Neutro para ecografías de la marca Sanicol en todo el país, debido a la detección de contaminación microbiológica en al menos cinco lotes y a irregularidades en el etiquetado del producto.

Esta medida, establecida por la Disposición 7368/2026 publicada en el Boletín Oficial, abarca todas las presentaciones, vencimientos y contenidos netos del gel producido por la empresa Alcofrac S.A., con sede en la localidad bonaerense de 9 de Abril.

Como parte del proceso, Anmat inició un sumario sanitario contra la firma y quienes estén a cargo de su dirección técnica, luego de recibir denuncias de contaminación provenientes del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna" y del Hospital Muñiz.

Los informes hospitalarios alertaron sobre la posible presencia de bacterias del complejo Burkholderia cepacia en varios lotes del gel, utilizado como medio de transducción en estudios ecográficos. Tras la revisión de las muestras aportadas por la empresa, se confirmó que todas superaban los límites permitidos de microorganismos aerobios mesófilos totales.

Asimismo, se detectaron colonias compatibles con el complejo Burkholderia cepacia, cuya identidad fue corroborada mediante espectrometría de masas MALDI-TOF.

Una inspección en la planta de Alcofrac S.A. reveló múltiples deficiencias críticas, entre ellas la ausencia de órdenes formales para la elaboración, envasado y etiquetado, falta de registros de controles microbiológicos en productos terminados, y carencia de documentación para la revisión y liberación de lotes según estándares de calidad.

Además, se constató que el circuito de agua desmineralizada presentaba problemas que "podrían comprometer su correcto drenaje con el consiguiente riesgo de contaminación microbiana y formación de biofilm en la línea de producción".

Por otra parte, el producto fue comercializado con un rótulo que "difería significativamente del presentado para su admisión como producto cosmético" y que incluía afirmaciones que promovían su uso como "Gel apto para ultrasonido", algo que Anmat consideró fuera de la autorización para esa categoría.

En consecuencia, el organismo ordenó la inhibición inmediata y preventiva de la fabricación y comercialización del Gel Neutro Sanicol, así como el retiro de todos los lotes en circulación con vida útil vigente.

La Anmat también instruyó un sumario sanitario contra Alcofrac S.A. y su directora técnica por presuntos incumplimientos a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud pública.