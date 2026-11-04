El ataque de odio ocurrió el lunes a la noche y fue expuesto en redes sociales.

La Federación Argentina LGBT (FALGBT) advirtió un preocupante aumento de los crímenes de odio en el país luego del violento ataque sufrido por un grupo de trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, Buenos Aires.

El hecho tuvo lugar durante la noche del lunes en las inmediaciones de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, cerca del Lago de Regatas, donde las víctimas se encontraban realizando su actividad laboral.

Según los testimonios, un grupo de jóvenes que transitaba en bicicleta comenzó a insultar y provocar a las mujeres, para luego regresar en mayor número y agredirlas con palos, piedras, botellas y otros objetos contundentes.

La presidenta de la FALGBT, María Rachid, calificó el ataque como "planificado" y expresó su preocupación por la creciente violencia contra personas de la diversidad sexual. En ese marco, señaló: “Fue organizado porque llevaban palos, botellas, elementos para golpearlas y tirarles”.

La politóloga y activista trans Gabriela Ivy estimó que participaron entre 50 y 60 agresores, mientras que Rachid consideró que podrían haber superado el centenar.

Las imágenes difundidas en redes sociales como Instagram y TikTok muestran cómo varias personas persiguen a las víctimas, les arrojan objetos y las golpean, acompañadas de insultos transfóbicos.

Rachid informó que entre seis y siete mujeres sufrieron heridas físicas, y destacó también el impacto emocional en quienes debieron refugiarse o protegerse ante la violencia.

La dirigente rechazó que la agresión haya sido espontánea y afirmó que algunos responsables podrían ser identificados a partir de los videos que ellos mismos difundieron en redes sociales.

Además, puso en relieve la vulnerabilidad de las víctimas, quienes dependen de esta actividad en la vía pública para subsistir, y deberán regresar al mismo lugar donde fueron atacadas ante la falta de alternativas.

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad inició una investigación de oficio para esclarecer los hechos e identificar a los agresores. La fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga está a cargo del caso, con quien Rachid mantiene contacto.

La FALGBT prepara la presentación de un escrito con testimonios de testigos y víctimas, mientras que la Defensoría del Pueblo acompañará las denuncias y aportará material para la causa. La investigación deberá determinar responsabilidades y evaluar la aplicación del agravante por odio a la identidad de género.