El esperado lanzamiento de GTA 6 está programado para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según confirmó Rockstar Games. Para celebrar la llegada, Twitch lanzó una campaña especial de Drops vinculada al estreno, que premia a los usuarios con premios digitales mientras disfrutan de transmisiones del juego.

Esta promoción, que se extiende hasta el 30 de noviembre, se divide en tres categorías principales: recompensas por visualización, premios por suscripción y códigos sorpresa de la Ultimate Edition.

Insignias por mirar streams: El foco principal son las insignias de chat que avanzan de nivel a medida que los usuarios ven transmisiones de GTA 6. Cada día de visualización eleva el nivel de la insignia, que cuenta con seis etapas consecutivas. Twitch no especificó cuántos minutos diarios son necesarios para que el día contabilice, pero se recomienda mantener un stream oficial de Grand Theft Auto VI abierto con la sesión iniciada.

Emotes e insignias por suscripción: La segunda modalidad requiere suscribirse o regalar suscripciones a streamers que estén transmitiendo GTA 6 durante la campaña. Esto otorga emotes temáticos e insignias exclusivas con nombres como Welcome 2 Miami, Scored Big y Bleed Miami.

Quienes logren completar la insignia evolutiva y acumular todos los emotes e insignias de suscripción desbloquearán la codiciada insignia Golden Iguana, la más exclusiva dentro de esta promoción.

Códigos sorpresa de la Ultimate Edition: El premio más atractivo son los códigos gratuitos para acceder a GTA 6: Ultimate Edition que Twitch entregará diariamente desde el lanzamiento hasta fin de mes. Aunque no se revelaron detalles sobre la cantidad exacta ni las plataformas para las que serán válidos, la cuenta oficial de Twitch en X insinuó que podrían superar los 10.000 códigos con la pregunta “¿Quién dijo solo 10.000?” (“Who said only 10,000?”).

Es importante aclarar que las insignias y emotes solo tienen valor dentro de Twitch, sin otorgar objetos, vehículos o ropa para usar dentro del juego. La excepción son los códigos de la Ultimate Edition, que permiten obtener el juego completo.

Para participar en la obtención de insignias no es necesario tener GTA 6 adquirido; basta con mirar transmisiones oficiales con una cuenta de Twitch activa. En cambio, para recibir emotes e insignias de suscripción, sí es necesario pagar o regalar una suscripción a un canal que esté emitiendo contenido de GTA 6.

Respecto a la duración del juego, el codirector de Rockstar North indicó que la historia principal dura alrededor de 80 horas, mientras que completar todo el contenido puede llevar cerca de 100 horas.

Esta campaña de Twitch ofrece una forma entretenida de sumergirse en el universo de GTA 6 desde antes de tener el juego, con la posibilidad de ganar premios digitales y hasta el juego completo. Sin embargo, quienes ya planeaban comprarlo no deberían depender exclusivamente de los códigos sorpresa para obtenerlo.