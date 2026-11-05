El colapso de Ueno Bank en Paraguay afecta a 900 empleados en Buenos Aires con suspensiones y retrasos salariales

La intervención de Ueno Bank en Paraguay produjo un efecto inmediato en Kaitel SRL Sucursal Argentina, una empresa tecnológica vinculada al grupo empresario que opera en Buenos Aires con más de 900 empleados. Este miércoles, parte del personal fue suspendido sin goce de haberes por un mes, mientras que otro sector continúa trabajando de manera remota.

La notificación oficial enviada a los trabajadores señaló que las suspensiones abarcan desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026, y que la medida responde a la “afectación grave” en la disponibilidad financiera causada por el procedimiento de resolución e intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank. Según el comunicado, esta situación provocó la paralización temporal de las actividades habituales al dificultar los mecanismos de financiamiento.

Durante el período de suspensión, los empleados afectados quedan relevados de sus tareas, aunque la relación laboral se mantiene vigente. Además, la empresa informó que continuará cubriendo la medicina prepaga para el trabajador y su grupo familiar bajo las condiciones actuales.

Por otro lado, aquellos trabajadores considerados esenciales fueron notificados para seguir prestando servicios, pero con la modalidad de trabajo remoto desde sus domicilios. Kaitel explicó que esta decisión responde a la necesidad de mantener operativas funciones administrativas y operativas inmediatas durante esta etapa excepcional.

En el comunicado dirigido a los empleados activos, la empresa reconoció problemas para abonar los salarios correspondientes a octubre y aseguró que está realizando gestiones para obtener los recursos necesarios para regularizar los pagos “a la mayor brevedad posible”. También anticipó que continuará trabajando para asegurar el pago de los haberes de noviembre.

Fuentes internas indicaron que, durante la jornada del miércoles, no se acreditaron los salarios ni en las cuentas bancarias locales ni en la plataforma Deel, utilizada para complementar las remuneraciones. En Paraguay, los trabajadores recibieron sus pagos, aunque el dinero estuvo disponible solo por tres horas antes del bloqueo de cuentas vinculado a la intervención bancaria.

Vista aérea de los edificios corporativos de Ueno Bank en una zona urbana.

Kaitel SRL forma parte de ITTI, la compañía tecnológica que presta servicios a unas 40 empresas del grupo ligado a Ueno Bank, con presencia en ambos países. La crisis financiera del banco paraguayo impactó directamente en la capacidad de financiamiento de la empresa argentina, lo que derivó en las recientes medidas laborales y salariales.

La empresa no precisó cuántos empleados fueron suspendidos ni fijó una fecha para el pago de los salarios atrasados. También comunicó que informará oportunamente cualquier modificación respecto a la situación actual.