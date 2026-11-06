El Papa León XIV llegó a Uruguay: cómo sigue su agenda por Argentina

El papa León XIV aterrizó durante la tarde de este viernes en Uruguay, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, el canciller y otros funcionarios del Gobierno local. Su agenda continuará en Argentina, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, para luego seguir rumbo a Perú.

La llegada del sumo pontífice representa un momento especial para los fieles de Sudamérica, que recibieron con alegría su visita. Su estadía en Uruguay durará menos de 48 horas e incluirá encuentros con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Además, brindará su primer discurso y celebrará una misa en el marco de este viaje apostólico, entre otras actividades.

El papa comenzó su visita por Sudamérica.

Como parte de la bienvenida, las parroquias y capillas de todo el país hicieron sonar sus campanas durante cinco minutos, "como signo de bienvenida, alegría y comunión". Mientras tanto, el pontífice se dirigió hacia la Plaza Independencia, donde brindará un mensaje a las autoridades políticas y diplomáticas.

Durante el viaje también trascendieron algunas palabras que León XIV habría compartido con los periodistas que lo acompañaban en el avión papal. En una rueda de prensa a bordo del Pastor 01, expresó: “Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”.

La frase despertó una mayor expectativa y emoción entre los fieles argentinos, que aguardan su llegada este domingo 8 de noviembre. Según el cronograma previsto, el avión arribará al país a las 16.30.