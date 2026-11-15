Un choque en tierra entre dos aviones deja dos heridos leves en el aeropuerto de Miami

Durante la noche del sábado , dos aviones —un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de UPS— colisionaron mientras se desplazaban por tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami. Este incidente ocurrió en medio de una suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a problemas en las comunicaciones del control aéreo estadounidense.

Según informó la FAA, el ala izquierda del avión de pasajeros impactó contra la nariz del avión de carga. Como consecuencia, dos personas sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el lugar, sin que se reportaran daños mayores.

De acuerdo con las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control, el comandante de la aeronave de Copa Airlines reportó el golpe y la pérdida aparente de la punta del ala izquierda. Por su parte, el piloto de UPS reconoció que había sobrepasado una línea de espera, lo que contribuyó al choque.

Los controladores habían instruido a la tripulación de UPS que cediera el paso al avión de Copa Airlines, que acababa de aterrizar procedente de la Ciudad de Panamá. El impacto se produjo en una intersección de las calles de rodaje del aeropuerto, y la maniobra no se ejecutó conforme a lo previsto.

La FAA destacó que, aunque el choque sucedió en el contexto de la suspensión nacional de despegues, no se estableció una relación causal directa entre ambas situaciones. La restricción de vuelos comenzó en Chicago y se extendió a nivel nacional, afectando a más de 30.000 vuelos programados y generando demoras y cancelaciones durante el fin de semana.