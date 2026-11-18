De ese gran Manchester United, ya hay uno confirmado y se esperan varios más.

El exfutbolista Carlos Tévez confirmó la presencia de su amigo e histórico defensor inglés del Manchester United, Rio Ferdinand, como invitado exclusivo para su partido de despedida, que se disputará el 20 de diciembre en «La Bombonera».

"Una leyenda del fútbol inglés, campeón de Europa y del mundo, que ahora dice presente", así presentó al excompañero de "Carlitos" la cuenta oficial de su despedida en redes sociales. Ferdinand se sumó a Leandro Paredes, Gianluigi Buffon, Martín Palermo y Sergio "Kun" Agüero como los futbolistas que hasta el momento dirán presente en el estadio de Boca.

Tévez tendrá su partido de despedida del fútbol el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como "La Bombonera", donde las expectativas son muy altas, tanto por la cantidad de invitados como por la jerarquía de estos, ya que el propio exfutbolista adelantó que Messi y Ronaldo podrían estar presentes en el partido en el que se enfrentarán los dos equipos: Boca contra los amigos de Tévez.

Durante su histórica etapa en el Manchester United, compartió equipo con el argentino Carlos Tévez entre 2007 y 2009. Juntos conquistaron la Premier League 2007-08, la UEFA Champions League 2008, el Mundial de Clubes 2008 y la Copa de la Liga inglesa 2009, formando parte de uno de los equipos más importantes de la historia reciente del fútbol mundial.

En una entrevista de hace semanas, el "Apache" había invitado en vivo a su amigo, quien, siendo entrevistador, aceptó al instante; en ese mismo video, Tévez confirmó la presencia del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y del presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

La lista de los posibles invitados dará que hablar, ya que se esperan futbolistas de alto calibre, que, a falta de un mes para el encuentro, se irán presentando en la cuenta oficial del "Apache". Se espera a Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre muchos otros.