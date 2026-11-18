El primer triunfo en la era post Messi, con Nico Paz como bandera.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, escribió en X luego del triunfo de la Selección Argentina ante Costa Rica: "Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente".

El mandamás del fútbol argentino valoró el papel del combinado nacional durante el 2026, en el cual obtuvo el subcampeonato del Mundo tras caer en la final ante España. "Gracias al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a cada dirigente que acompaña", expresó Tapia.

Asimismo, ponderó el aliento del público "Albiceleste": "A todos los argentinos y argentinas que alientan desde cada rincón del mundo, siempre tirando para el mismo lado".

Por último, el presidente de la AFA, concluyó: "Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos". La Selección argentina totalizó con 17 partidos disputados, incluyendo 14 victorias, un empate y apenas dos derrotas (la final del Mundo y el amistoso contra Uruguay).

"Chiqui" Tapia tuvo como gran logro el haber convencido a Lionel Scaloni para que continúe siendo el técnico del combinado nacional, luego de sus duda para renovar de cara al 2030. Originalmente, su contrato vencía a fin de año y se sentía "sin fuerzas" tras el Mundial.

Sin embargo, en la penúltima ventana FIFA, ya el DT y el presidente se juntaron a conversar sobre el futuro y sbre la posibilidad de llegar a un acucerdo para sellar la continuidad. En ese momento, la AFA publicó una foto en la que hacía el anuncio, que se terminaría concretando hace pocos días.