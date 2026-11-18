El sorteo número 3427 del Quini 6 de este miércoles 18 de noviembre puso en juego esta noche un pozo de más de 8.268 millones de pesos, con casi de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.164 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 09 - 20 - 40 - 25 - 03 - 37. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.384 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 28 - 18 - 36 - 20 - 07 - 26. En esta modalidad hubo un ganador que acertó los seis aciertos y se llevó $3.294.600.472,80. La boleta se jugó en una agencia de la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 18 de noviembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.113 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 07 - 36 - 14 - 00 - 25 - 29. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 368 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 21 - 20 - 19 - 08 - 33 - 38. En este sorteo, hubo 17 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $21 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.900 millones de pesos.