El arquero marplatense sigue haciendo historia en la Selección y va por más.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez igualó el récord histórico de Sergio "Chiquito" Romero en la Selección Argentina tras sumar su valla invicta número 47 en el amistoso ante Costa Rica disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El arquero de 34 años regresó a la titularidad bajo las órdenes de Lionel Scaloni luego de superar la fractura de mandíbula sufrida a mediados de octubre durante el partido entre Chelsea y Everton por un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite.

Tras haber observado desde el banco de suplentes de La Bombonera el clásico frente a Uruguay, encuentro en el que atajó Gerónimo Rulli por precaución médica, Martínez completó los 90 minutos sin recibir goles para alcanzar la marca máxima del arco albiceleste.

Desde su debut oficial en junio de 2021, en el empate 1-1 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, el guardameta formado en Independiente acumula 71 partidos disputados, con un saldo de 55 triunfos, 10 empates, 6 derrotas y 33 goles en contra.

El cero frente al conjunto costarricense le permitió llegar a los 47 encuentros imbatido con un 66,20% de efectividad, una cifra impactante si se considera que Romero necesitó 96 presencias (48,96% de eficacia) para establecer el mismo registro. El podio histórico lo completa Roberto Abbondanzieri con 22 arcos en cero en 49 compromisos.

Asimismo, en el listado general de presencias el marplatense ya ocupa el segundo puesto detrás de Ubaldo Fillol (54) y por delante del propio Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41).

El conteo estadístico mantiene una única salvedad reglamentaria ocurrida en junio de 2021 ante Colombia por Eliminatorias, cuando Martínez salió lesionado a los 40 minutos del primer tiempo con el marcador 2-0 a favor de Argentina y su reemplazante, Agustín Marchesín, recibió los dos tantos del empate final 2-2. Bajo el criterio de la Premier League no se le computa esa valla invicta, por lo que registra 47 partidos personales sin recibir goles y 46 encuentros en los que el equipo terminó imbatido.

Esta regularidad sostuvo el exitoso ciclo de Scaloni, en el que Martínez conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de obtener el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, con nueve penales atajados en tandas decisivas.