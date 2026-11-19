Ya se encuentra disponible la inscripción al Registro de Cuidadores Domiciliarios a través de la plataforma MDQ Digital. La iniciativa responde a lo establecido a través de la Ordenanza 23.476 y sus modificatorias que dispone la actualización permanente de personas capacitadas y certificadas para realizar cuidados en el hogar.

A partir de ahora el trámite será completamente virtual, lo que permite simplificar la inscripción y brindar mayor visibilidad a los cuidadores domiciliarios, quienes podrán indicar y actualizar su disponibilidad en el registro público para facilitar que los vecinos encuentren profesionales de acuerdo con sus necesidades.

Cómo realizar la inscripción

Las personas interesadas pueden ingresar a: https://mdqdigital.mardelplata.gob.ar, validar su identidad y seleccionar la opción Cuidadores Domiciliarios. Cabe señalar que la inscripción se realiza únicamente a través de MDQ Digital. Así lo informó la Secretaría de Desarrollo Social.

Antes de comenzar, podrán consultar los requisitos y la documentación necesaria. Luego deberán completar sus datos, descargar y leer la declaración jurada, adjuntar la documentación obligatoria y confirmar el envío de la solicitud.

Una vez presentada, podrán descargar el comprobante de inicio y consultar el estado del trámite desde la misma plataforma. Cuando la inscripción sea aprobada, podrán descargar su certificado oficial.

Además, los cuidadores registrados podrán indicar y actualizar su disponibilidad para figurar en el Registro Público de Cuidadores Domiciliarios.