Saturnino se independizó: solicitan sostener los cuidados porque podría mudarse a otra playa

Informaron que en la madrugada del domingo se produjo el destete abrupto, un comportamiento natural que marca el fin del período de amamantamiento.

Al cumplirse 24 días del nacimiento de Saturnino, el elefante marino del sur nacido en las playas de Mar del Plata, se produjo durante la madrugada el destete abrupto, un comportamiento natural que marca el fin del período de amamantamiento, momento en el que la madre regresa al mar para comenzar su etapa de recuperación y continuar con su ciclo de vida.

Mientras tanto, la cría inicia un período de aprendizaje, adaptación de sus movimientos y cambios en la frecuencia respiratoria para afrontar esta nueva etapa de forma independiente.

De esta manera, el animal se abastecerá de las reservas acumuladas durante la lactancia e irá realizando incursiones en el mar. En este proceso, podrá entrar y salir en la misma playa o en costas cercanas, permaneciendo entre 45 y 60 días vinculado a la franja costera antes de adentrarse en aguas profundas para buscar alimento sólido.

Se solicita a vecinos y visitantes mantener los cuidados y la distancia preventiva.

Además, la etapa de amamantamiento fue totalmente satisfactoria. En todo momento la madre pudo amamantar de manera tranquila y sin interrupciones a su cría, representando un éxito al cumplir este periodo crítico para alcanzar una nueva etapa.

Qué recomiendan

Al igual que los 23 días previos en los que toda la comunidad se esforzó y se comprometió en los cuidados de la hembra con su cachorro, se deben continuar las precauciones preservando su tranquilidad y su reposo en playa, evitando que las mascotas bajen a la playa y se acerquen innecesariamente al animal.

La cría de elefante marino del sur comenzó la etapa en la que se abastecerá de sus reservas acumuladas antes de ingresar en el océano.

Según informaron, sobre todo es necesario respetar las distancias para que no haya ningún tipo de accidente tanto para el animal como para los visitantes.

El informe de Fundación Fauna Argentina

Por su lado, desde Fundación Fauna Argentina confirmaron oficialmente que "se ha producido el destete definitivo" y remarcaron que Saturnino presenta una "conducta de independencia".

Sin embargo, la organizaión aclaró que es probable que en los siguientes dos o tres días "el animal decida desplazarse hacia otro sector de playa", por lo que le solicitaron a la población "mantener siempre una distancia prudencial de 20 a 30 metros, esté o no esté instalado algún tipo de cerco".