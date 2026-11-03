Un sector docente bonaerense vuelve al paro y exige un salario de $3.100.000

Aseguran que el 3% de aumento representa $15.000 para profesores y $24.000 para maestros de nivel Inicial y Primario.

Un sector docente anunció una nueva medida de fuerza para este viernes 6 de noviembre y anticipó un protesta enfrente de la Municipalidad de General Pueyrredon, en Hipólito Yrigoyen y la avenida Luro. "El 3% es más pobreza", es el lema de reclamo, que en Mar del Plata se llevará a cabo a partir de las 10 en la sede del Gobierno local.

Se trata de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires, que mediante un comunicado sostuvo que realizarán un paro de 24 horas el mismo día en que se depositan los sueldos a los docentes bonaerenses para dejar en claro que no aceptan que "ratifiquen la pobreza y la miseria salarial".

En ese sentido, cuestionaron al Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb) por haber aceptado el ofrecimiento de aumento del Gobierno provincial: "Se justifican repitiendo que es la mejor propuesta que puede hacer el gobernador, nuestro empleador. Ya no resulta ni asombroso, pero el Fudb solo funciona porque representa los intereses de nuestro empleador y no de la docencia bonaerense, porque de las miles de consultas que realizamos en colegios se desprende que el rechazo es de más del 99% de los docentes".

Además, en el mensaje denunciaron que solo la dirigencia de la entidad puede firmar un acuerdo que los deja "en la pobreza y la indigencia y sin aumento hasta marzo 2027", y explicaron que "el ejemplo más claro de esta problemática es que la paritaria se cerró en un acuerdo entre un grupo de dirigentes del Fudb de forma virtual, porque les da miedo cuando la bronca e indignación organizada de la Asociación de Maestros se expresa en el Ministerio de Trabajo".

El gremio remarcó que el aumento del 3% representa "más pobreza".

Bajo el mismo tono, detallaron que "el último acuerdo salarial trae demasiados perjuicios materiales, dado que un aumento en dos cuotas para los salarios de noviembre y diciembre consolida la pobreza y la indigencia porque ni siquiera alcanza para cubrir las subas del corriente mes", al mismo tiempo que consideraron que se trata de "una demostración implícita y material de no cuestionar la política económica nacional".

Cómo quedó compuesto el salario docente

Según precisó el gremio, el incremento de $10.491 llevará el salario básico a $360.184. Sin embargo, cuestionaron que una parte de la mejora se otorgue mediante bonificaciones remunerativas no bonificables, que tienen descuentos de Ioma e IPS, pero no se incorporan al básico ni impactan en el cálculo de la antigüedad.

En ese esquema, detallaron que el código 455 representa una suma de $4.256 para todos los cargos docentes, aunque con un límite de hasta dos cargos, mientras que el código 438 contempla otros $8.363 para los cargos con índice salarial 1.1.

También cuestionaron el pago de $921 bajo el concepto de incentivo docente, al que calificaron como salario "en negro" porque no tiene aportes de ley ni integra el básico. En ese punto, advirtieron que quienes accedieron a la jubilación no perciben esa suma en sus haberes previsionales.

En paritaria acordaron un aumento del 6% en dos tramos en los últimos dos meses del año.

A partir de esta composición, la Asociación de Maestros sostuvo que se ve afectada la movilidad jubilatoria, ya que los aumentos que reciben los trabajadores en actividad no necesariamente se trasladan de manera íntegra a los haberes de los jubilados.

En cuanto a los salarios iniciales de bolsillo correspondientes a noviembre de 2026, el sindicato informó los siguientes valores para un cargo:

Maestros de Inicial y Primaria (MI/MG): $914.350.

(MI/MG): $914.350. Profesores : $585.002.

Por último, cuestionaron la distribución de los recursos provinciales y aseguraron que existen fondos suficientes para mejorar los salarios, y reclamaron una distribución más equitativa de los recursos y exigieron un salario mínimo vital y móvil docente de $3.100.000 en blanco y por un cargo. "Exigimos dejar de ser pobres trabajando todos los días", plantearon.