Fueron filmados por el Municipio tirando basura en un baldío y buscan secuestrarles la camioneta

Las personas fueron captadas tirando basura en un baldío de Juan N. Fernández e Irala.

El gobierno municipal busca secuestrar una camioneta desde donde dos personas arrojaban basura en un terreno en el barrio Las Avenidas. Toda la secuencia fue captada por las cámaras del COM.

Según informaron este mediodía desde la Municipalidad de General Pueyrredon, el hecho ocurrió este martes cuando un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) visualizó a dos personas que descendieron de una camioneta Chevrolet S10 y arrojaron basura en un baldío, ubicado en Juan N. Fernández e Irala.

Los datos del vehículo fueron incorporados al sistema de Anillo Digital para facilitar su identificación, seguimiento y posterior secuestro.

A partir de las imágenes, se identificó la patente del vehículo y se incorporaron sus datos al sistema de Anillo Digital, con el objetivo de generar alertas.