Daniel Passarella fue el presidente de River cuando se fue a la B en 2011.

El expresidente de River, Daniel Alberto Passarella irá a juicio oral junto a otros 30 acusados por presunta administración fraudulenta, operaciones económicas irregulares e instigación a la creación de grupos violentos durante su gestión en el club de Núñez entre 2009 y 2013.

El exdefensor está implicado en una causa en la cual se investigan los delitos de reventa de entradas, desvíos de fondos, defraudaciones múltiples, maniobras irregulares vinculadas a los pases de futbolistas y la asociación con miembros de la barra - brava, también acusados.

La justicia tiene en la mira a Passarella, a Diego Turnes (su entonces vicepresidente en River), a otros exdirigentes, a efectivos policiales y a integrantes de la barra. Los delitos mencionados podrían implicar penas de hasta 12 años de prisión.

Según las investigaciones, durante su mandato se habrían revendido un promedio de 1500 entradas por partido de manera ilegal. Todas las acusaciones son en perjuicio del club, especialmente por el daño económico que se habría ocasionado en ese período.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 fijó el inicio del debate oral y público para el 15 de febrero de 2027, a pocos meses que prescribiera la causa. La denuncia original se hizo en el año 2012 y la investigación la llevó a cabo el fiscal José María Campagnoli.