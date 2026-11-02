Un joven se arrojó al mar desde la escollera: está en gravísimo estado

El incidente ocurrió esta mañana en la escollera de la Bristol.

Un hombre de 21 años pelea por su vida en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “Oscar Alende” luego de arrojarse al mar en un confuso episodio ocurrido esta mañana en la costa de Mar del Plata.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el hecho ocurrió cerca de las 10.30 de este lunes, cuando el joven se arrojó al mar desde la escollera de la playa Bristol 3, a la altura de la Plaza Colón.

La víctima fue rescatada del mar y se le realizaron maniobras de RCP. Debido a su delicado estado de salud, se desplegó un importante operativo sanitario para trasladarlo de urgencia al Higa: se decidió cortar un carril de la avenida Colón para que una ambulancia pueda llevar al joven a su rápida atención, circulando en contramano.

Desde el Higa informaron a este medio que el hombre "se encuentra en estado crítico, bajo asistencia ventilatoria mecánica".

Algunas versiones indican que el joven habría intentado quitarse la vida mientras que otros aseguran que se habría arrojado al mar para huir, luego de haber robado en un hotel de la zona. Aún no hay una versión oficial que acredite ambas hipótesis.