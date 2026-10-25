Noche y madrugada violentas: balearon a cuatro personas en menos de seis horas

Intensa. Así puede calificarse el balance de la guardia que los profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tuvieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo con el ingreso de cuatro personas baleadas que llegaron, en tres de los casos de manera particular, para recibir atención médica de urgencia.

El primero de los ingresos fue a las siete de la tarde del sábado cuando un hombre de aproximadamente 50 años ingresó por sus propios medios a la guardia con una herida de arma de fuego. El único dato que dio su acompañante es que lo atacaron cuando se desplazaba por la avenida Tetamanti.

Apenas una hora después recibieron a un hombre de 35 años que llegó desde la zona de Reforma Universitaria y Gutenberg, a pocos metros de su domicilio, tras ser baleado en un supuesto intento de robo de acuerdo a los datos que dio su acompañante.

El único ingreso con ambulancia se dio cerca de las diez y media de la noche cuando trasladaron a un hombre de unos 30 años desde el barrio Virgen de Luján. “Ingresó sin acompañante y el único dato es que lo atacaron en inmediaciones de las calles French y Amaya”, dijeron las fuentes consultadas.

El último ingreso ocurrió minutos antes de las tres de la madrugada cuando particulares trasladaron a un hombre desde el barrio Belgrano. “Lo atacaron en su domicilio en la zona de Bouchard y Juan De Dios Filiberto y presentaba una herida en la espalda”, agregaron.

En cumplimiento de los protocolos vigentes, en todos los casos el personal dio aviso al Destacamento Policial que funciona en el Higa.