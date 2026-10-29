Violento accidente en la avenida Colón: un motociclista herido tras chocar contra una camioneta

Un motociclista de 33 años resultó herido este jueves por la tarde al impactar contra un auto en la avenida Colón y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El accidente se registró en la intersección con la calle David Ortega e involucró a una motocicleta Corven Triax 150 blanca, conducida por la víctima, y una Jeep Renegade rojo, manejado por un hombre de 56 años.

La víctima de 33 años fue derivada al Higa por una ambulancia del Same.

Aunque el siniestro se encuentra en etapa de investigación, los primeros indicios apuntan a que el rodado de mayor porte habría intentado cruzar la avenida cuando embistió al motociclista.

Personal del Comando de Patrullas Norte acudió al lugar y solicitó asistencia médica, por lo que una ambulancia del Same trasladó a la víctima lúcida y consciente al nosocomio local.

También intervino Policía Científica para realizar las tareas correspondientes y personal de Tránsito efectuó un test de alcoholemia al conductor de la Jeep, cuyo resultado fue negativo, y remitió la motocicleta al área de Tránsito por una infracción.

Por su lado, la UFIJE Nº 11 dispuso la notificación de la formación de la causa por lesiones culposas al conductor del SUV y el cumplimiento de las actuaciones de rigor.