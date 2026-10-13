Le allanaron la casa y se disparó en la cabeza: murió en el hospital

Un hombre de 30 años que se disparó en la cabeza cuando personal policial le allanó la casa en el barrio Fray Luis Beltrán murió esta madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde había sido trasladado de urgencia.

Las fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el operativo -en el marco de una causa a cargo de la Justicia Federal- se realizó cerca de las seis de la mañana en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Los Quebrachos y Los Ceibos. “Al verse acorralado se disparó en la sien”, señalaron.

Minutos antes de las siete de la mañana el hombre falleció producto del traumatismo craneoencefálico grave por herida de arma de fuego en el cráneo.

Si bien la medida había sido llevada adelante por personal de la Unidad Especial de Drogas Ilícitas que vino de la ciudad de La Plata y que contó con el apoyo de personal local, las actuaciones posteriores están a cargo de efectivos de Prefectura Naval Argentina.