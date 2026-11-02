"Me podrían haber matado": brutal ataque de motochorros a una mujer en Las Avenidas

El episodio ocurrió el viernes a las 15:20 en la calle 12 de Octubre entre General Roca y Roque Sáenz Peña.

Una mujer sufrió un violento intento de robo por parte de dos motochorros durante la tarde del viernes en el barrio Las Avenidas y advirtió que serían los mismos delincuentes que cometieron una serie de hechos en la zona sur de Mar del Plata. "Tuve un Dios aparte, me podrían haber matado", expresó.

El episodio se registró minutos después de las 15 en la calle 12 de Octubre entre Echeverría y Roque Sáenz Peña, cuando la víctima de 31 años detuvo la marcha de su moto y se disponía a ingresar a su vivienda luego de su jornada laboral.

En ese momento, sin importar el movimiento en la zona, un sujeto con el rostro cubierto descendió del rodado, corrió hacia ella y tomándola de sus prendas, la revoleó contra el suelo, despojándola de su vehículo y provocando que cayera de espaldas.

A pesar del fuerte golpe, la motociclista se reincorporó y desde el piso agarró el volante para que el ladrón no se la llevara. Sea por su resistencia o un ciclista que justo pasaba por el lugar, el motochorro se dio por vencido y corrió a su cómplice, que lo aguardaba unos metros adelante.

En los segundos posteriores aparecieron diferentes vecinos para asistir a la mujer, que le aseguró a 0223 que los agresores "son partícipes de otros robos" y remarcó que después del "momento horrible" que sufrió, se encuentra con "miedo" y no quiere subirse más a la moto.

"Me duele muchísimo la cabeza, el hombro, las piernas y la mano, y el cuello no puedo moverlo bien", manifestó, al mismo tiempo que precisó que a los treinta minutos los atacantes le sustrajeron la moto a otro chico en Mogotes". También detalló que con frecuencia roban en el Puerto, Serena y Las Avenidas.

En último lugar la víctima consideró que tuvo "un Dios aparte" porque la podrían haber "matado", al tomar conocimiento de que en otros asaltos utilizan armas e incluso han gatillado.