Helmut Ditsch: el artista argentino que llevó la pintura al cine y podrá verse en el festival

El reconocido artista plástico argentino Helmut Ditsch anuncia el estreno mundial de su esperado largometraje autobiográfico, “Helmut. El hielo y la eternidad transitoria”, que tendrá su debut en la pantalla grande en el marco del 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Aunque el creador tuvo la oportunidad de realizar la première en el circuito europeo, eligió expresamente presentarla en su país natal y ante su público, dentro de un certamen de categoría Clase A como el de Mar del Plata.

La ópera prima de Ditsch nace del impulso visceral por plasmar un tributo a dos mujeres fundamentales en su vida que fallecieron a la misma edad: su madre, Inge, y su esposa, Marion. Ante la imposibilidad de abarcar semejante homenaje en un solo lienzo, el artista encontró en el lenguaje cinematográfico el vehículo ideal para concebir lo que define como "un gran poema de amor" y una herramienta fundamental de sanación interior.

“Para mí no hay diferencia entre pintar un cuadro, componer música o hacer una película, porque en esencia todo es arte. En ningún caso se trata de una imagen estática: siempre estoy rememorando lo que viví y cómo lo sentí. Mis pinturas y esta película comparten esa misma alma que las une: fluyen, tienen movimiento, respiran un mismo aura. Simplemente, ante la magnitud de esta historia, decidí de manera natural llevarla al cine porque no me alcanzaba una tela para contarla”, reflexiona Ditsch sobre su salto a la pantalla grande.

El proyecto comenzó su rodaje en 2018 y concluyó su proceso de edición en 2026. Fueron siete años de producción efectiva, atravesados por la pandemia global y diversos conflictos bélicos internacionales. Con un presupuesto que terminó elevándose a 2,8 millones de euros, la película fue financiada íntegramente con recursos propios del artista, provenientes de la venta de sus célebres obras pictóricas.

El rodaje se llevó a cabo en escenarios tan diversos como Malta, Cerdeña, Viena, los Alpes, Tenerife y el salar de Uyuni en Bolivia. Todos los exteriores se filmaron exclusivamente durante las llamadas blue hours y golden hours (los 45 minutos previos al amanecer y los 45 minutos previos al anochecer).

Además, la cinta es una autobiografía ficcionada de 118 minutos rodada en entornos naturales, donde el propio Ditsch realizó sus escenas de riesgo sin dobles. Como parte de su preparación física —que incluyó montar caballos pura sangre y escalar en hielo—, el artista nadó seis mil kilómetros en piletas olímpicas y aguas abiertas para concretar una escena fílmica de solo 5 minutos.

El filme está hablado en alemán (su lengua materna), español (su idioma en Argentina) y francés (el idioma de Marion), reflejando la identidad multicultural del artista. Así, la incursión multifacética de Helmut Ditsch como actor, director y guionista contó con un impulso determinante: el del actor internacional Viggo Mortensen. Al ser consultado originalmente para encarnar al pintor, Mortensen le aconsejó asumir él mismo el papel y la dirección de su historia: “Helmut, vos tenés que hacer de Helmut. Estás vivo. Es tu chance, y te recomiendo que también la dirijas vos”, rememora Ditsch.

El elenco internacional que acompaña al artista está integrado por destacados talentos de la escena europea y nacional, entre ellos la actriz franco-alemana Jeanne Goursaud y el actor argentino Joaquín Berthold.

En el apartado sonoro, la banda musical combina piezas al piano compuestas por el propio Ditsch, temas de su amigo entrañable Charly García, canciones de grandes exponentes del rock y obras fundamentales de la música clásica.

Las funciones de “Helmut. El hielo y la eternidad transitoria” se llevarán a cabo en el cine Ambassador (Sala 2) el viernes 6 a las 20; el sábado 7 a las 17 y el domingo 8 a las 14:30.