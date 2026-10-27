Furor por Colapinto: cuánto cuestan los paquetes para viajar al Gran Premio de Brasil desde Mar del Plata

Informaron que se vendió casi la totalidad de los paquetes disponibles para viajar al Gran Premio de Brasil.

El fanatismo por Franco Colapinto y la Fórmula 1 se convirtió en una oportunidad para las agencias de turismo, que aprovechan el furor por el piloto argentino para ofrecer paquetes destinados a quienes quieran seguirlo de cerca en su próxima presentación en el Gran Premio de São Paulo, en Brasil. Cuánto cuestan, qué servicios incluyen y cuáles son las diferencias entre las entradas disponibles.

En un relevamiento realizado por 0223, desde Pezzati Viajes detallaron que existen dos opciones para asistir a la carrera que se disputará del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos.

Interlagos es uno de los circuitos de automovilismo más icónicos del mundo.

Según explicaron desde la agencia, los paquetes tienen las mismas prestaciones en materia de vuelos, alojamiento y servicios, pero se diferencian por el sector de las tribunas para el que ofrecen entradas. Mientras que una alternativa permite acceder al sector G, la otra incluye tickets para el sector R, que cuenta con una estructura techada y brinda protección frente a las lluvias y la exposición directa al sol.

En ese sentido, ambos paquetes incluyen vuelos de Aerolíneas Argentinas, con equipaje de mano y un artículo personal, con salida prevista para el jueves 5 de noviembre. También contemplan cuatro noches de alojamiento con desayuno, traslados y un kit de Fórmula 1, que consta de una gorra premium, una mochila, un protector auditivo y una capa de lluvia.

Además, el combo de viaje incorpora cobertura de Universal Assistance, una empresa de asistencia al viajero que brinda servicios de orientación y asistencia médica, legal y logística durante los viajes, de acuerdo con las condiciones del plan contratado.

El piloto argentino abandonó la carrera en Austin por los daños que sufrió su Alpine tras un toque con Arvid Lindblad.

Cuánto cuestan los paquetes

La principal diferencia entre las dos alternativas está en el acceso a las tribunas del circuito. El paquete más económico cuesta 2.939 dólares e incluye una entrada para el sector G, mientras que la opción que contempla el sector R tiene un valor de 3.729 dólares. La diferencia entre ambas propuestas es de 790 dólares y responde a las características de las ubicaciones elegidas para seguir la competencia.

Por un lado, el sector G está ubicado sobre la recta opuesta del circuito, después de la Curva do Sol, uno de los puntos en los que los monoplazas aceleran para alcanzar velocidades elevadas. Se trata de una tribuna descubierta que permite observar el paso de los autos a gran velocidad y seguir de cerca las maniobras que se producen en ese tramo de la pista.

El espacio dispone de pantallas gigantes para seguir la actividad en otros sectores del trazado, además de puestos de venta de comidas, bebidas y productos oficiales de los equipos. Su principal desventaja es que no cuenta con techo, por lo que los espectadores quedan expuestos tanto a las precipitaciones como al sol durante las jornadas de actividad.

En Austin, Colapinto largó desde el puesto 21° después de recibir una penalización de diez posiciones.

En cambio, el sector R se encuentra en las inmediaciones de la Curva do Sol y al comienzo de la recta opuesta. Su principal diferencial es que cuenta con una tribuna techada, una característica que puede resultar importante en noviembre, cuando las condiciones meteorológicas en São Paulo pueden incluir lluvias.

Desde esa ubicación, los espectadores pueden observar las maniobras de los pilotos al salir de la curva y acelerar sobre la recta, además de tener una vista de los autos que salen de los boxes y de parte del trazado que conduce a la zona del S de Senna. Al igual que el sector G, dispone de pantallas para seguir el desarrollo de la competencia y puestos de venta de alimentos, bebidas y productos oficiales de la Fórmula 1.

Desde Pezzati Viajes informaron que ya se vendió casi la totalidad de los paquetes disponibles para viajar al Gran Premio de Brasil y alentar a Franco Colapinto en Interlagos. Al momento de la consulta, únicamente quedaba disponible la segunda alternativa, que incluye entradas para el sector R, con un valor de 3.729 dólares.