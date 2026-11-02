Se enteró que una joven estaba embarazada y la agredió tras un brote psicótico: el trasfondo del dramático rescate en la playa

El episodio que terminó con un joven de 21 años internado en grave estado después de arrojarse al mar en la zona la escollera de Punta Iglesias tuvo un antecedente de violencia de género y altercados en un hotel céntrico tras tomar conocimiento que una joven de 22 años estaba embarazada.

Según informaron fuentes oficiales, la situación se desencadenó durante la mañana de este lunes en un hotel ubicado en Belgrano al 2300. Hasta allí acudió personal policial tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que habría protagonizado un brote psicótico y provocado daños en uno de los vidrios del establecimiento.

Siempre siguiendo la versión de la Policía, la joven -cuya relación se desconoce- manifestó que había sido agredida por el hombre después de comunicarle su embarazo. La mujer instó la acción penal y solicitó medidas de protección.

El episodio ocurrió en el Hotel Dallas Center

Del hotel a la escollera

Tras el episodio en el establecimiento, el joven salió corriendo y se dirigió hacia la costa. Si bien en un primermomento había trascendido que el joven se había arrojado en la escollera de la Bristol, finalmente se comprobó que el hecho tuvo lugar en la de Punta Iglesia, lo que motivó un operativo de rescate en el que participaron guardavidas y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Desde el Higa informaron a este medio que el hombre "se encuentra en estado crítico, bajo asistencia ventilatoria mecánica".

Una vez fuera del agua, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lo trasladó inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó intubado y con un cuadro de ahogamiento.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, conducida por el fiscal Mariana Baqueiro. La Justicia dispuso las actuaciones correspondientes, la intervención de Policía Científica y la notificación de la imputación por el delito de lesiones agravadas por el vínculo.

Además, se ordenó una custodia policial para el joven mientras permanece internado.