Cada vez más cerca de un nuevo año de elecciones, la diputada nacional del Frente Renovador, Cecilia Moreau, habló sobre la discusión por la suspensión de las PASO y fue clara sobre el rumbo del peronismo: "Tengo la convicción y la certeza de que, con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección. Porque tenemos la responsabilidad política, la convicción política y la voluntad política de dar vuelta la página a esta historia nefasta de la Argentina".

En esta línea, Moreau aseguró que la unidad no es una postura individual: "No es solo mi convicción, es la convicción de todos, del primero al último". Para la diputada, se trata de una cuestión de responsabilidad política: "Cuando querés ocupar una candidatura, una representación popular, tenés que honrar primero ese mandato popular”. Y agregó: “Y el mandato popular hoy nos indica que tenemos que estar unidos, organizados y activos para ponerle un límite a este gobierno y para construir una Argentina distinta a partir del 10 de diciembre del año que viene".

Sobre las candidaturas, sostuvo: "Este espacio político tiene muy buenos candidatos a presidente”. Además planteó la necesidad de mantener un acuerdo esencial de cara al 2027: "Ninguna candidatura es más importante que el programa. Ninguna candidatura es más importante que ponerle un límite a Milei y construir un frente anti-Milei".

Este debate, se da en un contexto donde se debate el Presupuesto 2027. Respecto de esto, la legisladora advirtió: "El recorte viene, otra vez, sobre la salud, sobre las universidades nacionales, sobre la ley de discapacidad". Señaló que, aun con la ley de discapacidad aprobada, "hay pensiones no otorgadas, tratamientos suspendidos, hay un montón de situaciones que todavía no se resuelven". Y sobre los fondos del impuesto a los combustibles destinados a rutas y al fondo hídrico, afirmó: "En medio del fenómeno del Niño esto no se está cumpliendo, porque esa plata se la queda Toto Caputo para ponerla en la timba financiera".

Por último, Moreau afirmó: "Hoy la gente no está buscando una interna entre dirigentes, está buscando la respuesta de los dirigentes. Y esa respuesta tiene que ver con el programa, con el para qué y para quiénes". En este sentido, añadió: "¿Para qué? Para reconstruir el empleo, para reconstruir los ingresos, para encender el motor de la economía argentina, que son las economías regionales”.Y concluyó: “El para quiénes tiene que ver con los jubilados, que tienen pisada la actualización de haberes y el bono; con los trabajadores, que tienen el poder adquisitivo derrumbado; con los estudiantes universitarios, con el programa científico y tecnológico y con la salud".