El Gobierno intensificó las negociaciones para aprobar la Reforma Electoral en los últimos días, con la intención de emitir dictamen este martes y llevar la propuesta al recinto la próxima semana. Sin embargo, los senadores todavía no estamparon su firma en el texto y la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12.

“No hay voluntad en el día de hoy de buscar un dictamen”, anunció Agustín Coto, presidente de la comisión, al comienzo del encuentro. A continuación, informó que la secretaría parlamentaria daría lectura al nuevo texto completo del proyecto.

Mientras desde el peronismo aseguraban que la lectura era “para rellenar” porque todavía no estaban las firmas, cerca de Patricia Bullrich explicaban que, después de la reunión de la mesa política, la senadora había aceptado ponerse al frente de la negociación, pero “con sus tiempos”. “No lo queremos sacar en dos minutos (el dictamen) sin que nadie lo lea. Las firmas ya están”, aseguraron desde su entorno.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto, dijo no hay voluntad de sacar dictamen y se seguirá tratando el miércoles.

Los apoyos que busca el Gobierno para suspender las Paso

De hecho, el comunicado enviado por Presidencia después de la reunión en Casa Rosada, previa al encuentro de la comisión, ya anticipaba que no habría definiciones inmediatas. “Se prevé que la discusión en comisiones continúe los próximos días”, indicaba el texto oficial.

Para avanzar con el despacho, el oficialismo necesita reunir 10 firmas de los 19 integrantes de la comisión. Seis pertenecen a La Libertad Avanza, tres a la UCR, mientras que Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos ´Camau´ Espínola (Corrientes) representan a Provincias Unidas. También integran el cuerpo la jujeña Carolina Moisés, seis representantes del justicialismo y la tucumana Beatriz Ávila.

El principal cambio que propuso el Gobierno para garantizar que no haya primarias el año próximo fue reemplazar la eliminación de las Paso por su suspensión. Se trata de un régimen transitorio, exclusivamente para las elecciones de 2027. Es decir, una reforma a la medida de Javier Milei y de las necesidades electorales de La Libertad Avanza.

Además, durante el último fin de semana se puso sobre la mesa la incorporación de las colectoras o adhesiones electorales, con el objetivo de sumar el respaldo de sectores del radicalismo.

“Es un tetris”, explicó una importante fuente del oficialismo. “Sumás a algunos con la colectora, pero perdés el apoyo de otros. Es el tema más controversial”. A más de un integrante del oficialismo no le convence la medida, aunque estarían dispuestos a aceptarla para conseguir el acompañamiento de los gobernadores aliados en la suspensión de las primarias.

En rigor, el primer texto enviado por el Poder Ejecutivo ya establecía algunos criterios para las adhesiones. Sin embargo, el borrador que se trabaja actualmente incorpora un régimen específico para regularlas.