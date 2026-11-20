El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 acaba de condenar a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por considerarlo culpable del delito de homicidio agravado por haberse cometido con arma de fuego contra Cristian “El Gringo” Díaz.

Los jueces resolvieron que Álvarez cumpla la sentencia en prisión domiciliaria. El fallo puso fin a un debate que se postergó durante años sobre el estado de salud mental del cantante y su consecuente imputabilidad.

Por este mismo motivo, el último tramo del juicio Álvarez siguió la audiencia de manera virtual, desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde está internado hace 49 días. Así mismo, decidió no escuchar el veredicto en su contra.

El juicio por el crimen de Cristian Díaz

La última audiencia empezó con más de una hora de demora y sin la presencia de Pity, quien inicialmente había manifestado "no tener interés" en conectarse.

En la sala sí estuvieron su hermana Silvina Álvarez Congiú; su tío, el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero” e integrantes de su banda.

Pity se sumó de manera virtual tras las presentaciones de la querella, la Fiscalía y la defensa. Sobre el final, pidió el uso de la palabra: “Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”.

Recordó también cómo había sido su declaración: "Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”.

El crimen de Cristian Díaz ocurrió el 12 de julio del 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Los fundamentos de la sentencia se conocerán próximamente.