Internaron a Pity Álvarez: qué se sabe de la salud del cantante

Pity Álvarez fue internado en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su casa anoche, cerca de las 23. Tras el episodio, el músico fue trasladado inmediatamente en ambulancia al centro de salud.

Ayer, el músico protagonizó un accidente de tránsito mientras estaba con su novia este martes por la madrugada en una estación de servicio de La Paternal. Álvarez impactó su auto contra otro vehículo que estaba cargando combustible.

El episodio ocurrió pasadas las 2 de la madrugada sobre la avenida San Martín al 2400. El damnificado, un joven de 24 años que manejaba un Peugeot 208, estaba por retirarse de la estación de servicio cuando el Volkswagen Bora de Pity hizo marcha atrás y rozó su vehículo, tal como quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con el relato de Sebastián Queijeiro, abogado de Pity, el músico había salido de su casa durante la madrugada luego de que se produjera “una situación familiar”. Según explicó, fue entonces cuando tomó un auto y se dirigió hasta la estación de servicio.

“En estos momentos estoy esperando el llamado de la hermana que fue a llevar toda esta documentación requerida por la policía y ahí vamos a ver en qué estado está y cómo seguir con un montón de actuaciones que son las que no tengo permitido hablar hasta el momento”, explicó Queijeiro. En el caso tomó intervención la Unidad Flagrancia Norte.