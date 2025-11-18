Pity Álvarez confirmó su regreso y hay polémica por el precio de las entradas: ¿Cuánto cuestan?

Cristian "Pity" Álvareaz confirmó su regreso a los escenarios en las últimas horas y hay mucha expectativa por su primer espectáculo a realizarse en Córdoba. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se presentará el 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, y este martes comenzó oficialmente la venta de entradas.

Los tickets se pueden adquirir desde el mediodía a través de Enigmatickets.com, la única ticketera habilitada para el evento. Cada persona podrá comprar hasta seis entradas y solo se puede conocer el valor si se hace la fila virtual para adquirir los pases.

Precios confirmados

Platea alta: $90.000

Campo: $100.000

Platea baja: $130.000

Platea baja preferencial: $140.000

Además, quienes paguen con tarjeta Naranja tendrán la posibilidad de hacerlo en 3 cuotas sin interés.

El acceso estará restringido para menores de 3 años. A partir de esa edad, todos deberán abonar entrada. Los menores de 14 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable.

El regreso del Pity genera una fuerte expectativa en Córdoba, donde sus seguidores ya empezaron a asegurarse un lugar para una noche que promete ser histórica.