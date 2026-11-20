Una joven de 27 años fue asesinada durante la madrugada de este jueves en una casa de Lastenia, Tucumán. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el agresor ingresó a la propiedad para matar a su expareja, pero confundió a la víctima con ella. La mujer fue identificada como María Belén Soria y estaba cuidando a los hijos del hombre cuando ocurrió el ataque.

Cómo fue el brutal femicidio en Tucumán

El femicidio se produjo alrededor de las 5.30 en una vivienda del pasaje Toranzo, en el barrio La Cerámica. Según la reconstrucción inicial, el atacante se dirigió hacia la habitación donde creía que dormía su expareja. Sin embargo, en la cama estaba su familiar, que descansaba junto a uno de sus sobrinos, un nene de siete años. Ambos chicos eran hijos del agresor y de su exmujer, quien se encontraba en el Hospital Padilla acompañando a un familiar internado.

El atacante se quitó la vida desde una chimenea.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hombre golpeó a la joven en la cabeza con un objeto contundente y le provocó heridas mortales. Después escapó del lugar. El sospechoso fue identificado como Gonzalo Oscar, expareja de la tía de María Belén. Horas más tarde, un familiar se comunicó con él para contarle lo sucedido y pedirle que regresara, pero el hombre se dirigió hacia Ingenio Marapa, en el sur de la provincia, y se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea.

Los testimonios de los allegados permitieron reconstruir algunos antecedentes del vínculo. Según trascendió, el sujeto estaba alterado porque habría descubierto que su expareja había comenzado una nueva relación sentimental. Además, familiares describieron comportamientos de control: tiempo atrás, le había regalado un celular a la mujer, pero presuntamente había instalado aplicaciones para acceder a sus comunicaciones y seguir sus movimientos.

Los familiares habían destacado comportamientos de control del sujeto a su ex.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale. Los investigadores trabajan para establecer las circunstancias del ataque y reconstruir el recorrido del agresor antes y después del crimen. La principal línea de investigación apunta a que el objetivo del hombre era su expareja y que María Belén fue asesinada al ser confundida con ella.