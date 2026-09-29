En medio del juicio, ordenan la internación psiquiátrica forzosa de Pity Álvarez

La Justicia ordenó este martes la internación forzosa del cantante Cristian “Pity” Álvarez en una institución psiquiátrica por 90 días en medio del juicio en su contra por el asesinato de un vecino.

La medida judicial fue tomada luego de que el músico intentara escapar del hospital Tornú, donde permanecía internado por una crisis hipertensiva.

La justicia dispuso la internación por 90 días

El Juzgado Civil determinó que el músico debe continuar en el mismo centro de salud hasta que se defina su derivación a una institución psiquiátrica.

Además, exigió que el director del Tornú informe cada 30 días la evolución del paciente, así como cualquier otro dato de interés.

En la orden se especificó que se “deberá tener en cuenta que la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible, y que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones, de modo que superada la causa que dio origen a la medida de protección, deberá proceder a la inmediata externación, sin necesidad de orden judicial”.

La Justicia solicitó que en el caso de que sea necesario extender la internación pasados los 90 días, tendrá que ser comunicado y evaluado por la Justicia. Al mismo tiempo, solicitó que el hospital Tornú determine las medidas de seguridad correspondientes para evitar que el paciente abandone el tratamiento -como ocurrió ayer- hasta no obtener el alta médica e incluso se especificó que podrá requerirse una consigna policial.

La medida se tomó en medio del juicio en su contra por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Ahora el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) Nº 29 deberá informar qué sucederá con el proceso penal.

Días atrás, la Clínica Dharma había informado que el paciente había sido evaluado el 23 de septiembre y que en ese momento se determinó riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros y se consideró que presenta criterio de internación psiquiátrica.