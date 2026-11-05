En la previa del feriado cambiario, el dólar retrocedió

El dólar cayó a nivel mayorista y volvió a quedar en el centro de un escenario atravesado por la depreciación del real brasileño, la incertidumbre financiera internacional tras las elecciones legislativas en EEUU y las dudas sobre la sostenibilidad de la estabilidad cambiaria en la Argentina.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $0,5 (-0,03%) a $1.545,5 para la venta, en lo que representó la última jornada hábil previo al feriado bancario de este viernes. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.958,16) se ubicó a 26,7%.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.571,85 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.671,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.1%. El dólar MEP cerró a $1.579,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.663,99.