Los fanáticos del Xeneize coparon el Malecón del Río en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro y protagonizaron una movilización impresionante a más de 8.000 kilómetros de La Bombonera.

Boca Juniors vivió una previa a la altura de una final internacional. Este viernes por la noche, miles de hinchas xeneizes se movilizaron por las calles de Barranquilla y protagonizaron un banderazo multitudinario para acompañar al equipo antes del partido decisivo frente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. La convocatoria superó las 40.000 personas y convirtió al Malecón del Río en una verdadera fiesta azul y oro.

La movilización dejó una imagen impactante en Colombia, con banderas, camisetas y cánticos que hicieron sentir al Xeneize como local. Los simpatizantes llegaron desde distintos puntos de Argentina y otros lugares del mundo para acompañar al equipo en una final que puede significar el regreso a la gloria internacional y el final de una larga espera.

El dato que dimensiona todavía más la magnitud del banderazo es la distancia que separa a La Bombonera de Barranquilla: más de 8.000 kilómetros. Además, el viaje no resultó sencillo para los fanáticos, ya que no existen vuelos directos entre ambos destinos y los hinchas debieron realizar al menos una escala para llegar a Colombia. Sin embargo, ninguna dificultad frenó la ilusión azul y oro.

El Malecón del Río fue el escenario elegido para el encuentro del viernes, donde más de 40.000 simpatizantes se reunieron para palpitar la definición. El objetivo estuvo claro en cada canción y en cada bandera: alentar al equipo y pedir por una victoria que permita levantar el trofeo de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

El partido decisivo se disputará este sábado desde las 19.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Boca tendrá enfrente al conjunto brasileño en una final que representa mucho más que un título: la posibilidad de cortar una sequía internacional de 18 años y volver a festejar en el continente. Mientras tanto, sus hinchas ya jugaron su propio partido y protagonizaron un banderazo histórico que quedará en el recuerdo.