Sus restos serán velados este sábado de 9 a 12 en la casa de sepelios Montreal, ubicada en avenida Juan B. Justo 6024.

El cantante y guitarrista de tango Antonio "Toni" Olmos falleció a los 83 años en Mar del Plata. Con más de cinco décadas de trayectoria, fue uno de los históricos representantes del género en la ciudad.

El fallecimiento se produjo durante la mañana del viernes, a raíz de una complicación de salud derivada de una infección en una de sus piernas.

Conocido como "El tanguero del alba", Olmos participaba de los encuentros de tango de los jueves en La Papallona. Su última presentación había sido el domingo pasado en ese mismo espacio, en un karaoke.

También había formado parte de la historia de Los Duendes, uno de los espacios emblemáticos del tango marplatense. Allí transcurrieron parte de sus años de trayectoria y fue uno de los protagonistas del documental "Carne suave picante pollo verdura", que retrató el ambiente del lugar.

Durante el verano había participado del ciclo Tango Bravo Club.

El último adiós

La familia informó que sus restos serán velados este sábado en la casa de sepelios Montreal, ubicada en avenida Juan B. Justo 6024.

La despedida se realizará de 9 a 12, para quienes quieran acercarse a darle el último adiós.

Con dolor desde las redes de Papallona, el lugar donde dio su última presentación, compartieron un mensaje de despedida "Gracias mi querido Toni por demostrarme tanta fidelidad a tu vocación de cantor", mencionaron desde la cuenta.

El posteo no tardó en llenarse comentarios, despidiendo al artista y conmocionados por su fallecimiento.