Juan Taranto, conocido como Yuane, fue uno de los históricos referentes de la actividad pesquera marplatense.

Mar del Plata despidió este miércoles a Juan Taranto, un hombre cuya historia quedó profundamente ligada a la actividad pesquera y a varias generaciones de trabajadores del puerto. Tenía 76 años y era conocido en el ambiente como Yuane, un apodo que lo acompañó desde la infancia.

Su relación con el mar comenzó mucho antes de convertirse en capitán. En su familia, la pesca era un oficio que pasaba de generación en generación: sus padres habían trabajado en esa actividad en la isla italiana de Salina y continuaron haciéndolo después de instalarse en Mar del Plata.

A los siete u ocho años ya recorría la banquina vendiendo el pescado que traía su padre. A los 13 comenzó a embarcarse y, con el tiempo, convirtió aquel aprendizaje temprano en una extensa carrera profesional. Navegó también en aguas de Australia, Italia y España.

Entre sus compañeros de actividad era reconocido por su conocimiento del mar y su capacidad para interpretar las condiciones del agua y encontrar los cardúmenes. Una de esas historias quedó especialmente grabada entre quienes compartieron el puerto con él.

La última búsqueda de anchoíta que quedó en la memoria del puerto

Es conocida en el ambiente la historia sobre una salida del Marbella, el barco de Taranto, durante una temporada en la que la flota no conseguía encontrar anchoíta. Yuane decidió salir a buscarla. Después de varios días de navegación, regresó con la embarcación cargada y una explicación que resumía su experiencia: había ido hasta la zona de El Rincón porque sabía que allí podía encontrarla, historia relatada en el medio especializado Pescare.

El episodio no fue solamente una buena pesca. También reflejó el conocimiento acumulado durante décadas, esa capacidad de leer señales del mar que había desarrollado desde sus primeros años en la actividad.

Su trayectoria incluyó además un aporte técnico: impulsó modificaciones en las redes para facilitar que los ejemplares juveniles de merluza pudieran escapar, una experiencia que luego compartió con otras embarcaciones.

También fue cofundador de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, una de las instituciones representativas de los trabajadores que conducen los barcos pesqueros.

El costado más íntimo de un hombre de mar

En 2023, Taranto sorprendió a muchos de quienes lo conocían por su trabajo cuando presentó Silencios del alma, un libro que reunió escritos personales acumulados durante años de navegación.

No eran textos pensados originalmente para convertirse en una publicación. Eran anotaciones que hacía durante las largas temporadas embarcado y que guardaba en una caja. Allí había pensamientos sobre la familia, las amistades, los riesgos del oficio y las ausencias que implica pasar buena parte de la vida lejos de casa.

Un amigo, el contraalmirante retirado Edgardo García, lo alentó a reunir aquel material y darle forma de libro. En la presentación, Taranto contó que quería que sus hijos y sus seres queridos pudieran conocer una parte de él que no siempre aparecía en la rutina del trabajo. Detrás del capitán acostumbrado a hablar de barcos y pesca también había un hombre que había encontrado en la escritura una manera de expresar lo que le pasaba durante sus ausencias.

Su historia quedó ligada a la de una comunidad que creció alrededor del puerto y que reconoce en hombres como Yuane una parte fundamental de su identidad.