Las autoridades también analizaron medidas para ordenar el espacio público y abordar la presencia de cuidacoches informales en la ciudad.

El intendente, Guillermo Montenegro, se reunió con el subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, para analizar medidas de prevención e investigación de entraderas en Mar del Plata. El encuentro se realizó por indicación del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Las autoridades también analizaron medidas para ordenar el espacio público y abordar la presencia de cuidacoches informales en la ciudad.

Durante la reunión, los funcionarios evaluaron los avances de las tareas de prevención e inteligencia criminal y plantearon la necesidad de profundizar los operativos en distintos barrios de la ciudad.

En ese marco, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que buscarán reforzar el despliegue territorial de las fuerzas policiales y mejorar la coordinación con el Municipio para combatir esta modalidad delictiva.

Otro de los puntos abordados fue la próxima temporada de verano. Las autoridades comenzaron a delinear estrategias conjuntas para atender las necesidades logísticas y de equipamiento de la Policía ante el incremento de la circulación turística.

Por último, también analizaron una agenda de trabajo vinculada con el ordenamiento del espacio público y la presencia de cuidacoches informales. La propuesta contempla la participación del Municipio, la Policía, el Ministerio de Seguridad y comerciantes locales.