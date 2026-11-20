Violó a una adolescente conocida de la familia y lo condenaron a 11 años de prisión

Un hombre de 35 años acusado de abusar sexualmente en varias oportunidades entre 2020 y 2021 a una adolescente conocida de la familia fue condenado a once años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Los episodios ocurrieron en una vivienda del barrio Autódromo donde residía P.I.J. junto a su pareja y las hijas de ella a la que la adolescente concurría habitualmente debido a la estrecha relación de amistad que mantenía con una de las jóvenes y al vínculo familiar que existía entre ambas familias.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Los Jueces Facundo Gómez Urso, Paula Soulé y Pablo Viñas dieron por probados tres episodios de abuso sexual simple, ocurridos en febrero y octubre de 2020 y en otra oportunidad durante ese año, además de un hecho de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en febrero de 2021.

La víctima relató en Cámara Gesell que el acusado la obligó a mantener relaciones sexuales cuando se encontraban solos en la vivienda y que el hombre la amenazaba para que no revelara lo sucedido, advirtiéndole que podía hacerle daño a su hermana menor. El silencio se prolongó hasta que, a fines de 2021, le contó lo ocurrido a su novio, quien la alentó a hablar con su madre. Finalmente, sus padres radicaron la denuncia.

Fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

Los jueces valoraron especialmente la declaración de la víctima, los testimonios de su madre, su hermano y su pareja, además de informes psicológicos y elementos incorporados a la causa. También se consideraron las consecuencias que los abusos provocaron en la adolescente, entre ellas problemas de sueño, dificultades escolares, angustia, aislamiento e intentos de suicidio.

El tribunal consideró a P.I.J. autor penalmente responsable de abuso sexual simple en tres hechos y abuso sexual con acceso carnal en otro, en concurso real y le impuso una pena de 11 años de prisión, accesorias legales y costas y lo absolvió de un cuarto hecho debido a que el fiscal Carlos Russo desistió de acusarlo al considerar que no había alcanzado el grado de tentativa punible.

La defensa, a cargo de los abogados penalistas Raúl Ruiz y Carlos Alcorta adelantó que apelará la resolución a partir de la ausencia de algunos testigos que no comparecieron y de la imposibilidad de incorporar esos testimonios por lectura.