Los aprehendidos son dos hombres de 31 y 35 años y una mujer de 45.

Tres personas fueron aprehendidas tras un allanamiento realizado en el barrio El Jardín, en el marco de una investigación por una entradera a una pareja de jubilados. Durante el operativo, la Policía recuperó el auto robado a las víctimas y secuestró distintos elementos vinculados con la causa.

El hecho ocurrió el pasado 16 de noviembre en una vivienda del barrio Los Acantilados, donde al menos cinco delincuentes sorprendieron a una pareja de 77 y 71 años.

Los asaltantes sustrajeron joyas, relojes y un Toyota Yaris azul. A partir de ese momento, comenzó una investigación para identificar a los responsables.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios, personal de la Comisaría Quinta logró identificar domicilios vinculados con el robo.

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada en El Benteveo al 2800. Allí fueron aprehendidos dos hombres de 35 y 31 años y una mujer de 45.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron el Toyota Yaris sustraído, que estaba sin las patentes colocadas. También secuestraron una réplica de pistola calibre 9 milímetros, ocho relojes, dos teléfonos celulares y una munición calibre 32.

Uno de los hombres quedó imputado por la entradera y por encubrimiento, mientras que los otros dos fueron acusados por este último delito.

Los hombres fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44 y la mujer a la Unidad Penal N.º 50. En la causa intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Sánchez.