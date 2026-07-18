Final Argentina-España en Mar del Plata: cómo será el operativo de seguridad

"Pase lo que pase, hay que estar preparados", confiaron fuentes locales a 0223.

Mientras todas las miradas están puestas en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, las autoridades municipales y provinciales trabajan desde temprano en la previa.

"Pase lo que pase, hay que estar preparados", confiaron fuentes locales a 0223, en referencia al resultado y la movilización de personas que se podría generar hacia el centro de Mar del Plata. Para gestionar esta situación, la Policía y la Municipalidad diseñaron un operativo de seguridad conjunto que busca evitar incidentes y proteger los recursos públicos.

"Pase lo que pase, hay que estar preparados", confiaron fuentes locales a 0223

De acuerdo a la información oficial, se contempla el mismo perímetro de control de los últimos dos festejos, que abarcará desde las calles 25 de Mayo a Moreno y de La Rioja a Córdoba, con el objetivo de resguardar patrulleros y otros vehículos policiales de posibles daños. En esta zona, el personal policial estará desplegado a pie, listo para responder a cualquier llamado de emergencia al 911.

A estas fajas se sumarán esta vez fuerzas policiales especiales, ubicadas estratégicamente para prevenir desbordes y mantener la seguridad durante la celebración.

La Policía y la Municipalidad coordinarán un dispositivo con perímetros de control y grupos de contención para garantizar el orden tras el partido decisivo.

El operativo también incluye la vigilancia en seis puntos adicionales que podrían concentrar multitudes importantes: Museo MAR, Batán, Rotonda del Golf (Playa Grande), el Faro, Constitución y la Costa. Estas áreas serán monitoreadas en tiempo real para una rápida intervención en caso de ser necesario.

Por otra parte, en Mitre entre Rivadavia y San Martín se habilitará un corredor sanitario vallado. Este espacio estará equipado y atendido por Defensa Civil, Dirección de Tránsito, Grupo de Rescate, SAME y Operaciones de la Policía, con el fin de brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad médica.

Si bien el dispositivo mantiene similitudes con el operativo implementado el miércoles pasado durante la celebración por el partido contra Inglaterra, en esta ocasión se reforzaron las medidas para proteger los patrulleros y garantizar una respuesta eficiente ante cualquier incidente.