Indignación por el cambio de carátula en la causa por la muerte de "Toty" Rosales: “Es una locura”

La decisión de modificar la calificación legal en la causa por el choque fatal de avenida Independencia y Castelli despertó indignación y rechazo entre familiares y allegados de Ariel Eduardo Rosales, el motociclista de 41 años que murió tras ser embestido por un Fiat Cronos.

El cambio también generó fuertes cuestionamientos desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi, que reclama más controles sobre los vehículos que trabajan mediante aplicaciones en Mar del Plata.

El fiscal Vera Tapia resolvió cambiar la imputación de Estanis Tabasca Rebolledo, el ciudadano venezolano acusado por el hecho. La causa pasó de homicidio simple con dolo eventual a homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo a motor y calificado por acción temeraria. La modificación tiene un impacto directo en la expectativa de pena: mientras que la figura anterior contemplaba entre 8 y 25 años de prisión, la nueva prevé un máximo de 6 años.

La decisión provocó cuestionamientos de Darío López, referente de la Federación Nacional de Conductores de Taxi, que manifestó en diálogo con 0223: "Si le cambian la carátula es una locura. El tipo venía en contramano haciendo Uber”, sostuvo. Y recordó a la víctima: “Toty Rosales iba a trabajar por su carril. Yo creo que es es un asesinato".

Para López, lo ocurrido no puede analizarse sin tener en cuenta las condiciones en las que circulaba el acusado y el contexto de la prestación de servicios de transporte mediante aplicaciones. Según señaló, "esta persona venía de caravana trabajando en un auto de aplicación". "Realmente vergonzoso", expresó.

López también hizo referencia a los antecedentes que, según afirmó, tenía el acusado y cuestionó que la modificación de la carátula pueda representar, a su entender, una forma de minimizar la gravedad de lo ocurrido. "Asesinó a un ciudadano que iba a trabajar, un ciudadano de bien".

El choque fatal

El siniestro ocurrió el 19 de enero del 2026 pasadas las 6 de la mañana, en la intersección de avenida Independencia y Castelli. En el hecho estuvieron involucrados una camioneta Peugeot Partner, una motocicleta Honda XR 150 y un Fiat Cronos.

Rosales, marplatense de 41 años, circulaba en la moto cuando se produjo el impacto. El episodio terminó con su vida y dio inicio a una investigación judicial en la que Tabasca Rebolledo quedó imputado.

Ahora, el cambio de calificación legal abrió un nuevo foco de controversia alrededor de la causa, con el rechazo de familiares y allegados de la víctima y los cuestionamientos de distintos sectores que reclaman que se esclarezcan las circunstancias del choque.